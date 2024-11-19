В ЦБ допустили снижение ставки с 2025 г. при замедлении инфляции и отсутствии шоков

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Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не исключает постепенного снижения ключевой ставки в 2025 году по мере торможения инфляции и при условии отсутствия новых внешних шоков.

"Мы считаем, что наша политика позволит снизить инфляцию до 4,5-5% в следующем году, затем ее стабилизировать на уровне вблизи 4%. И по мере ее торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки, если, конечно, никаких дополнительных шоков не будет внешних, снижение начнется в следующем году", - сказала она, выступая в Госдуме во вторник.

Набиуллина обратила внимание на распространенное мнение о том, что повышение ключевой ставки только разгоняет рост цен, так как провоцирует рост расходов по кредитам. По ее словам, это "глубокое заблуждение". "Ключевая ставка эффективно противостоит инфляции. Если бы мы оставили ставку на том уровне, как она была до середины прошлого года, напомню, 7,5%, то инфляция была бы уже не просто двузначная, а вполне могла достичь 20-30%, вполне возможно, что и больше", - сказала глава ЦБ.

"При высоких ставках процентные расходы компаний, действительно, вырастают, но не надо упускать из виду, что соотношение процентных расходов к себестоимости продукции в последние пять лет не превышало 5% (...). В целом по экономике влияние процентных расходов на инфляцию не следует преувеличивать. А вот охлаждающее влияние жесткой денежно-кредитной политики на избыточный спрос и следом на инфляцию гораздо более существенное", - пояснила Набиуллина.

По ее словам, когда говорят, что высокие ставки увеличивают издержки предприятий, то часто забывают, что рост всех издержек бизнеса - это значимая составляющая высокой инфляции. "Гораздо более серьезная проблема для предприятий - это когда дорожает практически все: сырье, комплектующие, логистика, оборудование, труд. Это отражение следствия высокого инфляционного фона в экономике. Если спрос в экономике чрезмерный, то этот галопирующий рост затрат будет перекладываться на конечную продукцию", - сказала глава ЦБ.

"Увеличение процентных расходов это временное явление, они вновь снизятся, когда инфляция будет побеждена, а вот прирост остальных операционных издержек из-за высокой инфляции, увы, останется навсегда", - отметила Набиуллина.

Банк России, повысив ключевую ставку в октябре сразу на 200 базисных пунктов (б.п.), до 21%, дал жесткий сигнал: регулятор допускает возможность повышения ставки и на ближайшем заседании (20 декабря).

Регулятор в октябре повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 17,5% с 16,9-17,4%, в 2025 году - до 17-20% с 14-16%, в 2026 году - до 12-13% с 10-11%. С 28 октября и до конца 2024 года средняя ставка прогнозируется в диапазоне 21-21,3%, то есть возможно очередное ее повышение на последнем в этом году заседании совета директоров в декабре.