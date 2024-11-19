Госдума утвердила основные направления единой ДКП на 2025-2027 гг.

Пленарное заседание Госдумы РФ Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник утвердила подготовленные и внесенные Центробанком в парламент основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов.

Документ представила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

В нем отражен базовый сценарий и три альтернативных (рисковый, дезинфляционный и проинфляционный). Они отличаются друг от друга различным соотношением факторов спроса и предложения. Проинфляционный сценарий предполагает более высокий спрос, дезинфляционный - более высокое предложение, рисковый - сочетание отрицательных факторов как спроса, так и предложения.

В базовом, проинфляционном и дезинфляционном сценариях предполагается сохранение санкционного давления на текущем уровне, рисковый сценарий учитывает возможное усиление санкций. Наиболее вероятным является реализация базового сценария, вероятность развития ситуации по рисковому сценарию по сравнению с прошлым годом снизилась, отмечает ЦБ. Среди сценариев "Дезинфляционный" и "Проинфляционный" наиболее вероятным является последний.

Базовый сценарий ЦБ предполагает, что инфляция в России в 2024 году составит 8-8,5%, в 2025 году снизится до 4,5-5%, в 2026 и 2027 годах - 4%. Экономика РФ в нынешнем году вырастет на 3,5-4%, в 2025 году рост замедлится до 0,5-1,5%, в 2026 году ВВП вырастет на 1-2%, в 2027 - на 1,5-2,5%. Средняя ключевая ставка в 2024 году ожидается на уровне 17,5%, в 2025 году 17-20%, в 2026 - 12-13%, в 2027 - 7,5-8,5% (этот уровень оценивается как нейтральный).

"Мы с вами понимаем, что на будущий год вновь состоится встреча и будем заслушивать основы единой денежно-кредитной политики. И вот этот прогноз, если вдруг не будет сбываться, понятно, закончится вопросами, кто его делал, на основе чего. Поэтому, в общем-то, если говорить о разговоре, это очень важный сегодняшний этап развития, в том числе, диалога и отношений парламента и Центрального банка", - отметил в ходе заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Поэтому давайте мы поддержим Центральный банк, и надеемся, что они достигнут целей, которые здесь заявлены. А мы, с своей стороны, будем делать всё. Вот исходите из того: и правительство, и Центральный банк, и Государственная дума ответственны за реализацию задач, которые сейчас и Центральный Банк здесь озвучивает, и мы будем предлагать. Поэтому, коллеги, от нас тоже зависит очень многое. У нас есть представители в Национальном банковском совете, и мы влияем на политику Центрального банка", - сказал Володин.