ГосНИИ гражданской авиации предложил закупать импортные б/у самолеты через госструктуру

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Снизить риски дефицита авиапарка в России в условиях санкций и сдвига поставок отечественных самолетов могло бы создание или привлечение существующей госструктуры для закупок иностранной авиатехники, считают в подведомственном Росавиации ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации" (ГосНИИ ГА).

"У нас, к сожалению, нет на ближайшее время альтернативы, кроме закупки воздушных судов иностранного производства. При этом у нас в перспективе план выпуска отечественных воздушных судов. Здесь нужно очень сбалансированно, аккуратно подойти к этому вопросу. В идеале нам нужен некий элемент планирования в части закупок иностранных воздушных судов, чтобы мы понимали, что покупаем их достаточно для того, чтобы просто заткнуть ту временную дыру, которая возникла. И здесь возможно участие государства так или иначе", - заявил главный эксперт ГосНИИ ГА Федор Борисов на авиационно-туристическом форуме Air travel Sochi 2024.

"Если авиакомпании боятся, а иногда им просто не хватает ресурсов покупать новую технику за рубежом, вопрос лежит на поверхности - создайте агентство или используйте те ресурсы, которые есть сейчас - может быть, это ГТЛК или другие лессоры - которые бы решали вопрос о закупке на вторичном рынке иностранной воздушной техники. Это шаг, который институциональный, ключевой и он может очень сильно помочь решить массу вопросов", - сказал Борисов.

Комментируя другие меры поддержки отрасли, он напомнил про принятый недавно закон о "мокром" лизинге, который дает авиакомпаниям право передавать друг другу самолеты в аренду вместе с экипажем. По мнению Борисова, это позитивная мера, но она "точно так же остается под санкционным риском" и глобально не справится с дефицитом парка.

Наихудшим же способом решить эту проблему он назвал обсуждаемое властями предоставление права иностранным авиакомпаниям совершать каботажные перевозки по России (сейчас внутри страны могут летать только российские компании).

"Мокрый" лизинг и вообще операционный лизинг как мера - мы берем воздушное судно, да, мы за него платим, но все равно прибыль остается у нас. (...) Каботаж - худший из способов работы, потому что из национальной экономики вымывается все. Да, вы затыкаете дыру, но вы теряете деньги", - заявил Борисов.

"Эта наихудшее решение из всех, - добавил он. - Хотя я знаю, что оно обсуждается на очень высоком уровне, в очень высоких кабинетах. Но мы по мере сил стараемся в эти кабинеты нашу позицию доносить - о том, какая степень приоритетов должна быть. Мы не говорим, что это вообще нельзя - мы говорим, что надо исчерпать все возможности перед тем, как переходить к самым тяжелым решениям".