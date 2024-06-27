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Минтранс ожидает, что закон о "мокром" лизинге самолетов начнет действовать с 2025 г.

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Закон о "мокром" лизинге самолетов, при котором они могут передаваться вместе с экипажем от одной авиакомпании к другой, будет принят в весеннюю сессию и заработает с 2025 года, заявил статс-секретарь - замглавы Минтранса РФ Дмитрий Зверев в ходе Петербургского международного юридического форума.

"Отмечу одну инициативу, которую мы инициировали в прошлом году как раз на площадке Петербургского форума – речь идет о "мокром" лизинге. Сейчас он уже подготовлен в виде инициативы ко второму чтению, включен уже в текст законопроекта. Коллеги, мы уже в весеннюю сессию его примем, и он начнет с 2025 года действовать", - сказал Зверев.

О необходимости узаконивания в РФ "мокрого" лизинга, используемого в международной практике, годом ранее на ПМЮФ заявляли представители "Аэрофлота" и S7. В условиях влияния на авиаотрасль различных внешних факторов, включая санкции и последствия пандемии COVID-19, использование такого механизма позволит финансово нестабильным авиакомпаниям сохранить парк воздушных судов, рабочие места, репутацию "и обеспечить поддержание стабильности на определенный период за счет гарантированного потока арендных платежей", говорила директор юридического департамента "Аэрофлота" Анна Хомякова.

"Мокрый" лизинг позволяет перенести на авиакомпанию-арендатора судна с экипажем основное бремя текущих расходов на себя, тем самым снижая нагрузку на временно более слабую авиакомпанию, пояснял замгендиректора по правовому обеспечению группы S7 Максим Астафьев.

Минтранс Аэрофлот S7
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