Белгородский завод "Виолы" скоро возобновит работу после атаки БПЛА

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники завода по производству молочной продукции ООО "Виола" (прежнее название "Валио", бывшая "дочка" ушедшей из России финской Valio) в городе Алексеевка Белгородской области были эвакуированы из-за атаки украинских беспилотников 19 ноября, сообщила пресс-служба "Виолы".

"19 ноября на территорию, прилегающую к заводу ООО "Виола", попали БПЛА. Здание завода компании, по предварительной оценке, получило незначительные повреждения. Сотрудники предприятия не пострадали. На данный момент весь персонал завода эвакуирован", - говорится в сообщении.

Производство было временно остановлено.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе, производственные участки не пострадали, сотрудники готовятся возобновить работу в ближайшее время.

"Виола" в феврале 2024 года приобрела у ГК "Эфко" молочный завод в Алексеевке, построенный в 2015 году. Мощность приобретенной производственной площадки превышает 230 тонн переработки сырого молока в сутки.

"Виола" производит молочную продукцию (молоко, сливки, йогурты, сметану, творог, творожные, плавленые, свежие, твердые и полутвердые сыры) на собственных заводах в Московской и Белгородской областях, а также на партнерских площадках. Ассортимент состоит из более чем 150 наименований.

Компания принадлежит ООО "Дэнир", бенефициаром которой является Раиса Демина.