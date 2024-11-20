В РСТ напомнили об активизации мошенников в сфере туризма под Новый год

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Туристам следует быть очень осмотрительными при выборе поставщика туристических услуг в высокий сезон, в том числе накануне Нового года, когда на рынке активизируются мошенники, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

"Надо, безусловно, туристам быть очень осмотрительными при выборе поставщика туристических услуг, особенно в высокий сезон, когда традиционно активизируются разного рода аферисты. Это происходит и под новогодние праздники, под майские праздники, под летний сезон: появляются разного рода поддельные сайты, которые копируют известные и уважаемые туристические бренды, туроператоров, агрегаторов и предлагают достаточно дешевые, очень привлекательные и красочные предложения по выгодным ценам. Например, какие-нибудь йога-туры в Таиланд за полцены", - сказал он на пресс-конференции в среду.

По словам эксперта, такие туры часто называют "авторскими", так как это привлекает туристов.

"Это красивый маркетинговый ход, который привлекает туристов своим индивидуальным подходом. Достаточно много было случаев, когда туристы приобретали такого рода туры у откровенных аферистов, деньги пропадали, найти никого было практически невозможно. Поэтому нужно обращать внимание на формальные признаки: наличие регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, наличие в федеральном реестре турагентств, туроператоров, желательно участие в каких-то союзах, общественных объединениях, оплата только по расчетному счету", - добавил Мохов.

По его словам, обязательно нужно проверять, совпадают ли данные в договоре, который заключается с поставщиком услуги, с платежными реквизитами, "чтобы не было так, что договор заключен на организацию, а платеж идет к физическому лицу на карту и, соответственно, это физическое лицо вы потом будете искать по всей России".

Мохов добавил, что если услуги не были предоставлены, можно обратиться в полицию, которая заведет уголовное дело по статье о мошенничестве и будет искать преступника. Либо обратиться в гражданский суд с иском о возмещении причиненных убытков.

"Ведь, возможно, это и не связано с умыслом: не все, кто вам предлагает авторские туры, аферисты. Это могут быть вполне добропорядочные предприниматели, но есть предпринимательские риски. Например, из-за погоды срывается тур, отменяют летную программу, неприятности с гостиницей. Множество разных факторов, когда предприниматель просто не может выполнить свои обязательства", - пояснил он.

Представитель РСТ подчеркнул, что в этой связи важно обращаться к проверенным туроператорам, турагентам и организациям, имеющим команды профессионалов и опыт в этой сфере, так как они могут решить возникшие проблемы.

"А когда это неопытный блогер организует тур, он не может вовремя вывезти туристов, не может поменять билеты, не может поменять гостиницу. Группы не регистрируются в МЧС, на них не распространяется возможность эвакуации и экстренной помощи. Нет страхования рисков, как медицинских, так и предпринимательских", - подытожил он.

Мохов призвал туристов обязательно покупать страховые полисы, особенно для активных приключенческих туров, так как они позволят снизить расходы в случае каких-то проблем на маршруте.