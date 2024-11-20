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Минсельхоз не исключил, что Россия будет экспортировать семена сельхозкультур

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Минсельхоз не исключает, что после того, как российское сельское хозяйство будет в достаточной степени обеспечено собственными семенами, появится возможность и для их экспорта.

"У нас нет сомнения в том, что в какой-то период времени мы сможем полностью покрывать как собственные потребности по семенам, так и выходить на внешние рынки", - заявил "Интерфаксу" замминистра сельского хозяйства Андрей Разин в кулуарах СОР29 в Баку.

По его словам, сейчас качество отечественных семян ряда сельхозкультур не уступает зарубежным аналогам.

"Принципиально: отечественный семенной материал имеет очень хорошие качественные характеристики в производственном секторе. Можно констатировать, что отечественные семена ничем не хуже иностранных аналогов, и это уже подтверждено объемами их производства и использования, в том числе и в текущем году", - сказал он.

При этом Разин отдельно отметил семена масличных культур, прежде всего подсолнечника, "которые в этом году неплохо себя показали".

Комментируя появившиеся сообщения о том, что Минсельхоз может не установить квоту на импорт семян подсолнечника на 2025 год, замминистра заявил, что по квотам пока говорить рано, "этот вопрос будет осуждаться отдельно". По его словам, главное в том, что производство семян отечественной селекции растет, и большим подспорьем в этом являются селекционно-семеноводческие центры. Это направление также пользуется различными мерами господдержки, обратил внимание он.

Как сообщал на прошлой неделе в Совете Федерации замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин, Россия в 2024 году резко снизила импорт семян ряда сельхозкультур, в том числе из тех, что подпадают под квоту, например картофеля. Ввоз его семян сократился на 92%. В целом семенного материала в этом году завезено на 61% меньше по сравнению с прошлым годом. Замещение идет на семена отечественной селекции, отмечал он.

Правительство в июне 2023 года утвердило перечень семян сельхозкультур, в отношении которых могут вводиться количественные ограничения на ввоз из недружественных стран. Общая квота на этот год составляет 33,1 тысячи тонн.

Квота на импорт семян картофеля установлена в размере 16 тысяч тонн, ячменя - 0,6 тысячи тонн, кукурузы - 5 тысяч тонн, в том числе восковидной - 0,6 тысячи тонн, рапса (гибриды) - 2 тысячи тонн, подсолнечника (гибриды) - 7,5 тысячи тонн, сахарной свеклы (гибриды) - 2 тысячи тонн. На пшеницу, рожь, соевые бобы квота нулевая. Размер квот рассчитан Минсельхозом исходя из потребностей российских семеноводов с учетом баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян.

Квотировать импорт семян планируется и в 2025 году.

Андрей Разин Минсельхоз Россельхознадзор COP29
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