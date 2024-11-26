Лут отметила, что РФ в тоннаже является третьим поставщиком продовольствия в мире

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Россия занимает третье место в мире по поставкам продовольствия в натуральном выражении, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"В тоннаже мы являемся третьим поставщиком продовольствия в мире. Если в деньгах это не так, то в тоннаже третье место в мире занимает Россия по поставкам еды. И таким образом Россия вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности в мире", - заявила Лут на IX международном форуме Финансового университета во вторник в Москве.

Министр напомнила, что с 2020 года РФ является нетто-экспортером продовольствия, поставляет его в 160 стран мира. "У нас хороший отрыв между экспортом и импортом. Продолжаем его увеличивать", - сказала она.

Вместе с тем Лут отметила, что несмотря на то, что аграрии научились производить все, что позволяют погодные условия, в отрасли стоит вопрос повышения производительности, роботизации, цифровизации и т.д. для того, чтобы производить еще больше. Она выразила уверенность в том, что аграрный комплекс справится с поставленными президентом РФ задачами по увеличению производства продукции к 2030 году на 25% по сравнению с 2021 годом, а экспорта – в полтора раза за этот период.

"При том уровне развития, на котором находится агропромышленный комплекс, это достаточно хорошая задача и нужно постараться это сделать. Уверена, наша отрасль с этим справится", - подчеркнула она.

В 2023 году РФ экспортировала 103 млн тонн продовольствия на $43,5 млрд. В этом году экспорт прогнозируется на уровне 108 млн тонн.