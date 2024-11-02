Увеличена квота на импорт в 2024 году семян сахарной свеклы из недружественных стран

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Квота на импорт семян сахарной свеклы из недружественных стран в 2024 году увеличена на 0,9 тысячи тонн, сказано в постановлении правительства от 1 ноября.

Таким образом, с учетом ранее установленного объема (2 тысячи тонн) она выросла до 2,9 тысячи тонн, а общая квота, включающая еще семена картофеля, ячменя, рапса, подсолнечника (33,1 тысячи тонн), - до 34 тысяч тонн.

Правительство в июне 2023 года утвердило перечень семян сельхозкультур, в отношении которых могут вводиться количественные ограничения на ввоз из недружественных стран. В него включены семена картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.

Как заявлял ранее Минсельхоз, квоты будут установлены и на 2025 год. Их размер определят после завершения уборочной кампании. Квотирование направлено на развитие отечественного семеноводства и снижение зависимости от иностранных сортов и гибридов.