Bloomberg сообщил о первых ударах по России британскими ракетами

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины впервые нанесли удары по территории России британскими ракетами Storm Shadow, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Лондон одобрил использование этих ракет в ответ на то, что Москва якобы решила задействовать в конфликте на Украине военнослужащих из КНДР.

Отмечается, что хотя проблема использования западных вооружений и обсуждалась на недавнем саммите G20 в Рио-де-Жанейро, Великобритания не выступала публично с заявлениями о поддержке инициативы президента США Джо Байдена, который ранее, по сообщениям СМИ, санкционировал использование вооружения американского производства для ударов Украины по территории вглубь России.