Поиск

Bloomberg сообщил о первых ударах по России британскими ракетами

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины впервые нанесли удары по территории России британскими ракетами Storm Shadow, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Лондон одобрил использование этих ракет в ответ на то, что Москва якобы решила задействовать в конфликте на Украине военнослужащих из КНДР.

Отмечается, что хотя проблема использования западных вооружений и обсуждалась на недавнем саммите G20 в Рио-де-Жанейро, Великобритания не выступала публично с заявлениями о поддержке инициативы президента США Джо Байдена, который ранее, по сообщениям СМИ, санкционировал использование вооружения американского производства для ударов Украины по территории вглубь России.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Великобритания Джо Байден КНДР США Украина Storm Shadow
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $275 млн

Суд в Грузии оштрафовал оппозиционера, плеснувшего краской в лицо главе ЦИК

Темпы роста зарплат в еврозоне в III квартале ускорились до максимума с 1993 г.

Военная операция на Украине

Посольства Италии, Испании и Греции в Киеве закрылись для посещения

Картина Магритта "Империя света" продана на аукционе за рекордные $121,2 млн

Картина Магритта "Империя света" продана на аукционе за рекордные $121,2 млн

Аналитики UBS ждут подорожания золота к концу 2025 года до $2900 за унцию

Аналитики UBS ждут подорожания золота к концу 2025 года до $2900 за унцию

The Times сообщила, что Украина имеет лишь 50 американских ракет ATACMS

Петицию в поддержку Марин Ле Пен подписали 250 тыс. человек

Петицию в поддержку Марин Ле Пен подписали 250 тыс. человек

В Швеции изучают причастность сухогруза КНР к разрывам кабеля в Балтийском море

В Швеции изучают причастность сухогруза КНР к разрывам кабеля в Балтийском море
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });