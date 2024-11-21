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Кассация поддержала приостановку корпоративных прав "X5 Retail Group" в российской "дочке"

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа поддержал решение судов нижестоящих инстанций о приостановлении по иску Минпромторга у компании "X5 Retail Group" корпоративных прав в ООО "Корпоративный центр ИКС 5".

Как следует из картотеки суда, жалоба "X5 Retail Group" отклонена.

Жалоба была принята к производству 10 сентября.

Десятый арбитражный апелляционный суд 2 июля отклонил жалобу X5 Retail Group на решение Арбитражного суда Московской области, который 25 апреля удовлетворил иск Минпромторга о приостановлении корпоративного права этой компании в ООО "Корпоративный центр ИКС 5".

Жалоба, как и заявление в первой инстанции, рассматривалась в закрытом заседании.

Минпромторг 29 марта уведомил X5 о подаче заявления в суд о приостановке корпоративных прав в ООО "Корпоративный центр ИКС 5". Это юрлицо включено в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), что предполагает возможность передачи долей участия в российских организациях конечным владельцам.

Согласно сообщению компании, решение также означает, что российские держатели и конечные владельцы GDR X5 будут обязаны принять акции российской "дочки" пропорционально их участию в нидерландской компании. Для нероссийских держателей бумаг такая возможность допускается.

Завершение судебного процесса предполагает, что российская "дочка" теперь сможет получить листинг на "Мосбирже". Ранее начальник управления по связям с инвесторами X5 Мария Язева сообщала, что после завершения этих событий компания может вернуться к изучению вопроса о дивидендах, а также к пересмотру дивидендной политики.

X5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. Ведущим акционером компании является структура "Альфа-групп" CTF Holdings S.A (47,86%). Чистая прибыль Х5 по итогам 2023 года выросла в 1,7 раза, до 90,28 млрд рублей.

Аналогичные заявления о приостановке прав были позднее удовлетворены судом и в отношении других иностранных структур, владеющих ЭЗО.

X5 Retail Group X5 Минпромторг ЭЗО ИКС 5
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