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РФ за 10 месяцев увеличила экспорт пшеницы в Китай в 3,4 раза

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Китай за 10 месяцев этого года импортировал российской пшеницы на $84,2 млн, что в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (на $24,8 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В октябре поставки российской пшеницы в годовом выражении незначительно снизились - до $9,4 млн с $9,9 млн. РФ удалось сохранить третью позицию среди крупнейших поставщиков пшеницы на китайский рынок после Канады ($37,9 млн) и Казахстана ($10,4 млн). Всего в минувшем месяце Китай закупал пшеницу в шести странах.

Крупнейшим поставщиком пшеницы в КНР по итогам 10 месяцев является Австралия - на $1,077 млрд.

По данным ГТУ, поставки российского ячменя за 10 месяцев выросли более чем в два раза, до $156 млн с $75,6 млн год назад. В то же время октябрьский экспорт рухнул до $9,4 млн с $28,9 млн годом ранее. Ведущими поставщиками ячменя в КНР в октябре были, в частности, Франция ($73,9 млн) и Австралия ($49,4 млн). Это зерно закупалось в 6 странах.

Экспорт кукурузы из РФ в КНР упал и в годовом, и в месячном выражении. Так, за 10 месяцев он составил $26,9 млн против $83,4 млн годом ранее, в октябре - $1,9 млн против $6,1 млн соответственно.

Тем не менее РФ сохраняет третье место по поставкам кукурузы на китайский рынок. В октябре больше всего этого зерна Китай закупил в Бразилии - на $40,9 млн. Продавцами были 10 стран.

Как сообщалось, в настоящее время РФ может поставлять в Китай только яровые пшеницу и ячмень. Однако, как считают российские эксперты, наибольшим потенциалом обладают озимые пшеница и ячмень. РФ добивается разрешения на поставки и этого зерна на китайский рынок.

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