Эксперимент по маркировке импортного алкоголя на складах РФ продлили на два года

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Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который продлевает на два года, до 31 мая 2026 года, эксперимент по маркировке ввозимого в Россию алкоголя федеральными спецмарками (ФСМ) на таможенном складе внутри страны.

Документ (№500091-8) был внесен в парламент в ноябре 2023 г., авторы - группа депутатов и сенаторов.

Эксперимент по маркировке импортного алкоголя федеральными спецмарками был введен с 1 июня 2022 г. сначала в Калининградской области, а потом правительство РФ получило право распространить его на все регионы страны. Сейчас проводится на территориях Москвы, Московской области, Петербурга, Брянской Владимирской, Калининградской, Ленинградской и Смоленской областей, Краснодарского края и республики Татарстан.

Суть эксперимента в том, что ранее маркировка импортного алкоголя разрешалась исключительно до ввоза на территорию РФ на заводах-изготовителях или на складах, расположенных обычно в странах Балтии (Литва, Латвия). Из-за этого у импортеров возникали дополнительные риски, связанные с формированием логистической цепочки поставок, обеспечением дополнительного страхования грузов. Возникал риск отказа в такой маркировке на территориях западных стран.

Эксперимент по нанесению марок на складах в РФ должен был завершиться 31 мая 2024 г.

По мнению авторов, сейчас есть риск введения рядом стран запрета на маркировку на их территории импортного алкоголя, поставляемого в РФ. "В связи с этим представляется целесообразным продлить срок проведения эксперимента до 31 мая 2026 г., что позволит сформировать новые логистические маршруты и создать новые инфраструктурные объекты", - говорится в пояснительных материалах.