Песков отметил, что администрация Байдена пытается помешать планам Трампа по Украине

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Нынешняя администрация США пытается обречь на неудачу планы избранного американского президента Дональда Трампа урегулировать украинский конфликт, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Трамп во время предвыборной кампании говорил о том, что он намерен каким-то образом обеспечить мир и вывести всех в мирное русло. И вот они пытаются сделать так, чтобы эскалировать ситуацию настолько, чтобы эти мирные условия уже были обречены на фиаско", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Отрывок интервью опубликован в телеграм-канале "Вести".

Песков также не исключил, что Великобритания первой дала разрешение Киеву на удары своими ракетами по российской территории.

"Англичане пытаются бежать впереди повозки. На уровне, по-моему, даже премьер-министра они говорили о том, что считают возможным использование их оружия как угодно. Они этого прямо не скрывали. Поэтому, если говорить о каком-то акте разрешения киевскому режиму, то я думаю, что англичане могли быть вообще первыми здесь. Этого нельзя исключать", - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что со стороны нынешней администрации США было недальновидно практически свернуть диалог с Россией.

"Любая конфронтационность не исключает возможность диалога. А вот то, что они свернут до нуля весь диалог, вот это было сложно себе представить. Политическая дальновидность, стало быть, в дефиците в Вашингтоне", - сказал Песков.