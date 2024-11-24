Поиск

Песков отметил, что администрация Байдена пытается помешать планам Трампа по Украине

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Нынешняя администрация США пытается обречь на неудачу планы избранного американского президента Дональда Трампа урегулировать украинский конфликт, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Трамп во время предвыборной кампании говорил о том, что он намерен каким-то образом обеспечить мир и вывести всех в мирное русло. И вот они пытаются сделать так, чтобы эскалировать ситуацию настолько, чтобы эти мирные условия уже были обречены на фиаско", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Отрывок интервью опубликован в телеграм-канале "Вести".

В РоссииЛавров раскритиковал решение Байдена об ударах Украины вглубь РФЧитать подробнее

Песков также не исключил, что Великобритания первой дала разрешение Киеву на удары своими ракетами по российской территории.

"Англичане пытаются бежать впереди повозки. На уровне, по-моему, даже премьер-министра они говорили о том, что считают возможным использование их оружия как угодно. Они этого прямо не скрывали. Поэтому, если говорить о каком-то акте разрешения киевскому режиму, то я думаю, что англичане могли быть вообще первыми здесь. Этого нельзя исключать", - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что со стороны нынешней администрации США было недальновидно практически свернуть диалог с Россией.

"Любая конфронтационность не исключает возможность диалога. А вот то, что они свернут до нуля весь диалог, вот это было сложно себе представить. Политическая дальновидность, стало быть, в дефиците в Вашингтоне", - сказал Песков.

Украина США Великобритания Дональд Трамп Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков назвал удар "Орешником" по территории Украины "предупредительным звонком" Западу

Песков назвал удар "Орешником" по территории Украины "предупредительным звонком" Западу

Песков заявил, что планы по испытаниям "Орешника" были известны только узкому кругу лиц

Песков назвал обновленную ядерную доктрину РФ сигналом провокаторам в конфликте на Украине

Матвиенко заявила о необходимости Десятилетия семьи

Матвиенко заявила о необходимости Десятилетия семьи
Военная операция на Украине

Две украинские ракеты и 27 дронов сбиты над Курской областью

Что произошло за день: суббота, 23 ноября

Законы о запрете пропаганды "чайлдфри" подписаны президентом РФ

Усыновление российских детей запретили для граждан стран, где возможна смена пола

Путин подписал закон о списании до 10 млн руб. по просроченным кредитам военных

Грузовой корабль "Прогресс МС-29" прибыл на МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-29" прибыл на МКС
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });