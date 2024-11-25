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Генконсульство РФ в Анталье сообщило о том, что пожар на борту самолета с россиянами потушен

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Генеральное консульство России в Анталье сообщает, что находится в контакте с руководством аэропорта.

"По предварительной информации, пожар на борту потушен, жертв и пострадавших нет. Сотрудники Генконсульства продолжают выяснять информацию о данном происшествии и готовы оказать всё необходимое содействие пассажирам самолёта", - отмечается в сообщении телеграм-канала Генконсульства России в Анталье.

В Генеральном консульстве круглосуточно работает телефон экстренной связи. Кроме того, пассажирам самолёта, прибывшим в Анталью по линии туроператоров, Генконсульство рекомендует поддерживать контакт с их представителями, а также, при необходимости, с соответствующими страховыми компаниями.

Анталья Азимут
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