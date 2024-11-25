"Азимут" готовит резервный борт для отправки пассажиров из Антальи в Сочи

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Азимут", самолет которой ранее в воскресенье загорелся после посадки в аэропорту Антальи, готовит резервный борт для отправки пассажиров в Сочи, сообщила Росавиация со ссылкой на компанию.

"В настоящее время "Азимут" готовит резервный борт для отправки обратного рейса", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что пассажиры загоревшегося самолета "благополучно доставлены в аэровокзал, пострадавших нет".

По предварительной информации, пожар на борту Superjet потушен, жертв и пострадавших нет, подтвердили в Генконсульстве России в Анталье.

Следственный комитет РФ устанавливает обстоятельства случившегося, сообщило ведомство.