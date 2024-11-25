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Белый дом разрешил Украине использовать ATACMS в районе Курска для самообороны

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Киев имеет право использовать американские ракеты ATACMS в районе Курска, если это необходимо для самообороны, заявил в понедельник советник Белого дома Джон Кирби.

"Они могут использовать ATACMS для самозащиты в случае срочной необходимости, и мы видели такие ситуации в районе Курска", - приводят слова Кирби американские СМИ.

Он отметил, что Вашингтон ранее модифицировал правила по использованию ракет Украиной, и сейчас Киев может использовать их "для ударов по конкретным типам целей" в РФ. В сообщениях не уточняется, о каких конкретно типах целей идет речь.

Ранее в этом месяце The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.

О снятии ограничений на применение Украиной американского оружия для ударов вглубь России заявил также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

19 ноября Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли удар по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS производства США, пять ракет были сбиты, одна повреждена.

США Украина ATACMS
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