Белый дом разрешил Украине использовать ATACMS в районе Курска для самообороны
Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Киев имеет право использовать американские ракеты ATACMS в районе Курска, если это необходимо для самообороны, заявил в понедельник советник Белого дома Джон Кирби.
"Они могут использовать ATACMS для самозащиты в случае срочной необходимости, и мы видели такие ситуации в районе Курска", - приводят слова Кирби американские СМИ.
Он отметил, что Вашингтон ранее модифицировал правила по использованию ракет Украиной, и сейчас Киев может использовать их "для ударов по конкретным типам целей" в РФ. В сообщениях не уточняется, о каких конкретно типах целей идет речь.
Ранее в этом месяце The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.
О снятии ограничений на применение Украиной американского оружия для ударов вглубь России заявил также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
19 ноября Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли удар по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS производства США, пять ракет были сбиты, одна повреждена.