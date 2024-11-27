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Власти сообщили о восстановлении энергоснабжения Запорожской области

Кроме того, восстановлено электроснабжение Херсонской области

Власти сообщили о восстановлении энергоснабжения Запорожской области
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Фото: РИА Новости

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Подача электроэнергии в Запорожской области полностью восстановлена, сообщил в среду губернатор региона Евгений Балицкий.

"Специалисты ГУП "Таврия-Энерго" и ПАО "Россети" завершили восстановление электроснабжения в Запорожской области", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Об отключении электроэнергии в Запорожской области губернатор сообщил в среду утром. По его данным, без питания оставались 584 тысячи абонентов в 457 населенных пунктах. Инцидент произошел из-за повреждения на линии электропередачи, пояснил он.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также сообщил об остановке подачи электроэнергии в регионе: в 5:00 по Москве произошло аварийное отключение ЛЭП ВЛ-330кВ "Джанкой - Мелитополь". В регионе без электроснабжения остались 137,5 тысячи человек в 172 населенных пунктах, к 6:00 по резервной схеме снабжение восстановили в большей части населенных пунктов, отключенными оставались 69.

К 12:00 по Москве электроснабжение в Херсонской области полностью восстановлено по резервной схеме, сообщил позже губернатор. К концу дня планируется завершить аварийно-восстановительные работы по основной схеме.

Евгений Балицкий Запорожская область Херсонская область Владимир Сальдо
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