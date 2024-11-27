Запорожская область обесточена из-за повреждения ЛЭП

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Электроснабжение Запорожской области полностью прекращено из-за повреждения ЛЭП, сообщил в среду губернатор региона Евгений Балицкий.

"В Запорожской области произошло повреждение на линии электропередачи, что стало причиной отключения электроснабжения по всему региону", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Он добавил, что социально-значимые объекты подключили к резервным источникам электроснабжения.

Ведутся восстановительные работы, подачу питания возобновят в ближайшее время, заверил Балицкий.