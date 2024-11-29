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В Крыму гражданин Украины осужден на 17 лет по делу о шпионаже

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд Крыма приговорил к 17 годам колонии строгого режима гражданину Украины, проживавшему в Ялте, по делу о шпионаже, сообщила пресс-служба суда.

Суд квалифицировал действия подсудимого по статье 276 российского Уголовного кодекса России - передача, собирание в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против ВС России.

Уточняется, что рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, поскольку в материалах были сведения, содержащие государственную тайну.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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