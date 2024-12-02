Поиск

Путин заявил, что Россия не должна допустить обмеления Каспия

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Каспийское море не должно повторить судьбу Аральского, которое уже почти высохло, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы ни в коем случае не должны допустить того, что произошло с Аральским морем. Там сплошная соль, остались только одни лужи", - сказал Путин на встрече с участниками конгресса молодых ученых.

"Не знаю, можем ли мы, даже объединяя усилия, что-то сделать, потому что природа - это такая мощная система, но, тем не менее, все, что от нас зависит мы сделать должны", - добавил президент.

Путин заявил, что обсуждал проблему обмеления Каспия с президентами Азербайджана и Казахстана Ильхамом Алиевым и Касым-Жомартом Токаевым в ходе своих визитов в эти страны и договорился с азербайджанским лидером о совместной работе на этом направлении.

По словам Путина, он уже дал поручение российскому правительству подготовить соответствующую программу действий.

Владимир Путин Каспийское море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 2 декабря

Синоптики прогнозируют зимнюю "жару" в азиатской части РФ

Синоптики прогнозируют зимнюю "жару" в азиатской части РФ

"Росатом" признал право добросовестных миноритариев СМЗ на компенсацию

Продажи "АвтоВАЗа" в России в ноябре упали месяц к месяцу на 10-25%

Продажи "АвтоВАЗа" в России в ноябре упали месяц к месяцу на 10-25%

Организатор русскоязычного даркнет-рынка по продаже наркотиков Hydra осужден пожизненно

Иностранцы начали предоставлять биометрические данные на границе РФ

Иностранцы начали предоставлять биометрические данные на границе РФ

Генпрокуратура выявила нарушения в работе ФСИН по рассмотрению обращений граждан

Экспорт "Газпрома" в КНР по "Силе Сибири" вышел на максимальный проектный уровень

Экспорт "Газпрома" в КНР по "Силе Сибири" вышел на максимальный проектный уровень

В Кремле видят в событиях в Грузии попытку повторить украинский Майдан

Туроператоры обратились к послу Мексики из-за отказов во въезде туристам из РФ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });