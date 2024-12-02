Путин заявил, что Россия не должна допустить обмеления Каспия

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Каспийское море не должно повторить судьбу Аральского, которое уже почти высохло, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы ни в коем случае не должны допустить того, что произошло с Аральским морем. Там сплошная соль, остались только одни лужи", - сказал Путин на встрече с участниками конгресса молодых ученых.

"Не знаю, можем ли мы, даже объединяя усилия, что-то сделать, потому что природа - это такая мощная система, но, тем не менее, все, что от нас зависит мы сделать должны", - добавил президент.

Путин заявил, что обсуждал проблему обмеления Каспия с президентами Азербайджана и Казахстана Ильхамом Алиевым и Касым-Жомартом Токаевым в ходе своих визитов в эти страны и договорился с азербайджанским лидером о совместной работе на этом направлении.

По словам Путина, он уже дал поручение российскому правительству подготовить соответствующую программу действий.