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Алиев заявил о приближении уровня воды в Каспии к минимуму за 200 лет

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Вода в Каспийском море снижается и ее уровень приближается к историческому минимуму за 200 лет, заявил в обращении по случаю Всемирного дня окружающей среды президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Дефицит водных ресурсов вызывает серьезную озабоченность не только в Азербайджане, но и во всем регионе. Снижение уровня Каспийского моря, приближающееся к историческому минимуму за последние два столетия, наглядно свидетельствует о всей серьезности данной проблемы", - сказал он.

По его словам, экологические вызовы, с которыми сталкивается планета, оказывают разрушительное воздействие не только на экосистемы, но и на устойчивое развитие, здравоохранение, условия жизни и процветание государств.

"Благополучие будущих поколений напрямую зависит от того, насколько эффективно мы противостоим этим вызовам сегодня. Мы являемся свидетелями того, как по всей стране учащаются как наводнения, так и засухи. В Азербайджане мы подходим к этой ответственности со всей серьезностью и реализуем масштабные инициативы в области защиты окружающей среды", - отметил Алиев.

Ильхам Алиев Азербайджан Каспийское море Каспий
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