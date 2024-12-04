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Около 19 тысяч человек остались без света в Крыму

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Почти 19 тысяч человек остались без электричества в 42 населенных пунктах Симферопольского района (Крым) из-за технологического нарушения на магистральных сетях электроснабжения, сообщил в среду первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

"В связи с технологическим нарушением в магистральных сетях энергоснабжения произошло отключение на ПС 220 кВ (...) Обесточено 42 населенных пункта Симферопольского района", - написал Воронкин в своем телеграм-канале.

По его данным, отключено 8,3 тысячи точек поставок. Без света осталось 18,9 тысячи человек.

Воронкин сказал, что работают аварийные бригады.

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