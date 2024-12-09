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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 05:18

Иск о взыскании земли бывшего владельца ЧЭМК и "Арианта" Аристова отложен на 30 января

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Челябинской области отложил на 30 января 2025 года предварительное заседание по иску судебных приставов об обращении взыскания на земельный участок бывшего совладельца промышленной группы на базе Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Александра Аристова в рамках дела о взыскании с бывших владельцев ЧЭМК 105 млрд рублей неосновательного обогащения.

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Согласно картотеке, заседание перенесено в связи с тем, что в материалах дела отсутствуют доказательства надлежащего извещения ответчика и третьих лиц.

Заявление о взыскании половины доли в праве на земельный участок под Челябинском площадью 30,6 га было подано в суд 11 ноября в рамках сводного исполнительного производства. Спорный участок находится в Сосновском районе, примерно в 2,6 км от поселка Прудный, относится к категории земель сельскохозяйственного использования. По данным Росреестра, кадастровая стоимость участка - 1,6 млн рублей.

В качестве третьих лиц по делу суд привлек специализированное отделение судебных приставов ГМУ ФССП России, Генпрокуратуру, а также ответчиков по делу об обращении в доход государства неосновательного обогащения на 105 млрд рублей.

Арбитражный суд Челябинской области 5 апреля удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании недействительным соглашения о прощении долга от 19 октября 2022 года, солидарном взыскании с экс-владельцев промышленной группы ЧЭМК 105 млрд рублей неосновательного обогащения, изъятии в счет него в пользу государства активов ГК "Ариант" (ООО "Кубань-Вино", ООО Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма Ариант", ООО "ЦПИ-Ариант") и литейного завода. Решение суда было обращено к немедленному исполнению. Ответчики и иные лица не согласились с решением, подав апелляции. Однако 31 мая Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд их отклонил. Рассмотрение кассационной жалобы по делу продолжится 14 января.

Первоначально иск был подан к бывшим владельцам группы ЧЭМК Юрию, Михаилу и Людмиле Антиповым и "Компании Эталон" (через нее Антиповы владели активами промгруппы), а сумма неосновательного обогащения к взысканию составляла 25,83 млрд рублей (долг и проценты по займу, выданному Юрию Антипову и впоследствии прощенному). Позднее она была увеличена до 105 млрд рублей, в число ответчиков включены ООО "Группа компаний "Ариант" (бывшая материнская компания агрохолдинга), а также аффилированные с группой лица, в их числе Аристов.

ФССП России ЧЭМК Ариант Генпрокуратура Челябинская область Александр Аристов
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