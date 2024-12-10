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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 16:48

Путин заявил, что РФ ядерную доктрину не ужесточает, а совершенствует

Путин заявил, что РФ ядерную доктрину не ужесточает, а совершенствует
Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Россия не ужесточает свою ядерную доктрину, а совершенствует ее, действует по всем направлениям сдержанно, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы говорили об ужесточении ядерной доктрины, мы не ужесточаем ядерную доктрину, мы ее совершенствуем", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, реагируя на слова одной из участниц этой встречи.

Президент РФ продолжил, что, по большому счету, России теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а ракетный комплекс "Орешник".

"Потому что так-то, если разобраться, – достаточное количество этих современных систем оружия ставит просто на грань практически отсутствие необходимости применения ядерного оружия. Поэтому мы ведем себя достаточно аккуратно по всем направлениям, я бы сказал, даже сдержанно, но там, где нужно, проявляем необходимую волю и на государственном уровне, и на уровне граждан Российской Федерации, которые живут здесь и хотят, чтобы здесь жили их дети, и считают Россию своей родиной, готовы все сделать для ее укрепления", - сказал Путин.

Владимир Путин
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