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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Основной период сдачи ОГЭ в 2025 году определен с 21 мая по 2 июля

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Минпросвешения и Рособрнадзор совместным приказом утвердили расписание Основного государственного экзамена в девятых классах в 2025 году, экзамены пройдут с 22 апреля по 23 сентября.

Досрочный период сдачи ОГЭ планируется с 22 апреля по 17 мая. Резервные дни в досрочный период определены с 12 по 17 мая.

Основной период пройдет с 21 мая по 2 июля. Резервные дни основного периода - с 26 июня по 2 июля.

Дополнительный период - со 2 по 23 сентября, резервные дни с 17 по 23 сентября.

В основной период 3 июня девятиклассники будут сдавать математику, а 9 июня русский язык.

Рособрнадзор Минпросвещения ОГЭ
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