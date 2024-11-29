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Минобрнауки РФ оставило ЕГЭ по иностранному языку для экономистов и менеджеров

Минобрнауки РФ оставило ЕГЭ по иностранному языку для экономистов и менеджеров
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Минобрнауки России своим приказом решило оставить сдачу ЕГЭ по иностранному языку для поступающих на экономистов и менеджеров.

Соответствующий приказ ведомства опубликован на портале правовой информации в пятницу.

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При поступлении на экономику, менеджмент и управление персоналом, согласно документу, абитуриенту необходимо сдать два обязательных экзамена - математика и русский язык.

Экзамены по выбору вуза на эти направления - иностранный язык, информатика, история, обществознание, география.

Кроме того, Минобрнауки закрепляет приказом обязательную сдачу ЕГЭ по русскому языку для всех направлений подготовки.

В сентябре Минобрнауки РФ опубликовало проект приказа, который предлагает некоторые изменения в процессе поступления в вузы в следующем году. В том числе предлагалось убрать ЕГЭ по иностранному языку для поступающих на экономистов и менеджеров.

Минобрнауки ЕГЭ
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