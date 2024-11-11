В Рособрнадзоре обещали изменить форму ОГЭ в ближайшее время

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Формат Основного государственного экзамена (ОГЭ) в девятых классах претерпит изменения в ближайшие годы для более объективного поступления в колледжи и в профильные десятые классы, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Этот вопрос обсуждается. И, скорее всего, не в этом году, в ближайшие годы форма ОГЭ, в том числе расчет оценки, применение результатов, выбор предметов - это все, скорее всего, претерпит изменения. Потому что нам, школе, нужно понимать - в какой профильный класс определять ребенка" , - сказал Музаев на пресс-конференции в понедельник.

Он подчеркнул, что колледжам важны оценки по профильным для них предметам, а не средний балл в аттестате. "Это все сейчас ОГЭ и аттестат о среднем образовании - не учитывают. Поэтому здесь грядут изменения, не в этом году, но отменять экзамен точно никто не собирается",- сказал Музаев.

Кроме того, по его мнению, отбор в учреждения среднего профессионального образования на сегодняшний день не такой прозрачный и объективный, как в вузы через ЕГЭ.

Сейчас конкурс на бюджетные места в колледжах происходит по среднему баллу в школьном аттестате.