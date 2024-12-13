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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Иноагентами признаны три художника

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Минюст признал иностранными агентами художников Екатерину (Катю) Марголис и Игоря Поночевного (Алёшу Ступина) и Анатолия Осмоловского.

Всем троим вменили распространение фейков о решениях и политике российских властей и участие в создании и распространении контента иноагентов. Также все трое, по данным Минюста, выступали против СВО.

Марголис и Поночевный также распространяли "недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа" российской армии, следует из пресс-релиза.

Из реестра исключен журналист Алексей Горпинченко (был признан иноагентом в июне 2023 года) в связи с утратой признаков иностранного агента.

Также из реестра в связи с ликвидацией исключили ассоциацию по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих "Правозащитная группа "Гражданин. Армия. Право".

Минюст Анатолий Осмоловский Катя Марголис Алёша Ступин
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