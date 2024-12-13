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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Движение на ФКПП "Малка" и двух участках дорог в КБР ограничено из-за непогоды

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Сложные погодные условия привели к временному ограничению движения на двух участках автодорог в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по республике.

"В связи со сложными погодными условиями, временно ограничено движение транспорта на участке федеральной автодороги "Обход Пятигорска", а также по федеральной дороге Р-217 "Кавказ" на территории Баксанского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение по дороге в обход Пятигорска ограничено от въезда на территорию Кабардино-Балкарии со стороны Ставропольского края до пересечения автодороги с Р-217 "Кавказ". Объезд организован через пост "Тамбукан".

В свою очередь, движение по автодороге Р-217 "Кавказ" ограничено на территории Баксанского района - от развилки села Дыгулыбгей до развилки Псычох. Движение направлено через город Баксан.

Ранее Минтранс Кабардино-Балкарской республики сообщал об ухудшении погодных условий, сопровождающийся гололедицей и обильными осадками на территории региона. Непогода также привела к ограничению движения на трех участках автодорог в Карачаево-Черкессии.

КБР Кавказ Минтранс Ставрополь Пятигорск
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