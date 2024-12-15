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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 16:24

Минпромторг введет квоты на льготный ввоз иностранной сельхозтехники после повышения утильсбора

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ намерен смягчить эффект от анонсированного пятикратного повышения утильсбора на сельхозтехнику через формирование квот на импорт по старым ставкам иностранных сельхозмашин, спрос на которые в должной мере обеспечат производители Союзного государства.

Министерство в начале ноября анонсировало планы проиндексировать утильсбор на сельхозмашины с 2025 года в 5 раз и в течение нескольких следующих лет ежегодно повышать его на 15%. Сообщалось, что сбор вырастет только в отношении техники, производство которой уже освоено в РФ и Белоруссии.

Как сообщили в пресс-службе Минпромторга, в процессе проработки соответствующего проекта постановления были проанализированы и учтены предложения отраслевого сообщества. В министерстве подчеркивают, что машины, не выпускаемые серийно в РФ и Белоруссии, сейчас в принципе не облагаются утильсбором. Например, это свекло- и картофелеуборочные самоходные комбайны.

"Кроме того, ежегодно Минпромторгом РФ в соответствии с потребностью аграриев, консолидируемой Минсельхозом РФ, будут точечно формироваться квоты на ввоз зарубежной техники в случаях, когда отечественные и белорусские предприятия не могут в полной мере удовлетворить внутренний спрос. При импорте машин в рамках квоты утилизационный сбор будет уплачиваться по коэффициентам, действующим в 2024 году", - отмечают в пресс-службе Минпромторга.

Проект постановления о повышении утильсбора, как отмечают в министерстве, "направлен на формирование сбалансированной позиции, которая позволит и удовлетворить потребности аграриев по ряду направлений, и сформировать благоприятные условия для развития отечественных машиностроителей". За счёт поступлений от утильсбора регулятор обещает продолжать программы субсидирования скидок на сельхозтехнику для ее продажи аграриям на льготных условиях.

"Дополнительно Минпромторгом и Минсельхозом уже на протяжении двух лет реализуется механизм поставок сельскохозяйственной техники по фиксированным ценам. В 2023 году по утверждённому ведомствами плану поставок аграриям было поставлено свыше 5,5 тыс. российских и белорусских тракторов. Аналогичный план по тракторам, комбайнам и прочей самоходной технике был сформирован и на 2024 год - по итогам года будет поставлено 7,1 тыс. единиц техники. Стоимость техники, поставляемой в рамках плана, остаётся фиксированной в течение всего года. Соответствующий механизм будет реализовываться и в следующем году, в план поставок также войдут тракторы, комбайны и прочая самоходная техника", - отметили в Минпромторге.

Глава комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев, комментируя проект постановления о повышении утильсбора на сельхозтехнику, отметил: "Принимая во внимание снижение маржинальности наших аграриев, крайне важно, чтобы утильсбор был сбалансирован и учитывал интересы не только сельхозпроизводителей, но и потребителей их продукции. Поскольку снижение спроса и низкая рентабельность ставят определенные ограничения, что негативно повлияет на объем заказов и, как следствие, на себестоимость данной продукции".

"Для развития АПК важно, чтобы аграрии сохраняли возможность даже в условиях низкой маржинальности и при высоких процентных ставках обновлять свою технику. Поэтому поступления от утилизационного сбора будут в том числе направлены на программы стимулирования спроса на сельскохозяйственную технику", - добавил Гутенев.

Минпромторг Владимир Гутенев
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