Кабмин РФ утвердил поэтапную индексацию утильсбора на с/х-технику с 1 января

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России вводит долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора на некоторые виды сельскохозяйственной техники по аналогии с автопромом. Как сообщил Минпромторг РФ, соответствующее постановление было утверждено кабмином и начнет действовать с 1 января 2025 года.

"Первым этапом действующие коэффициенты утилизационного сбора будут проиндексированы с 1 января 2025 года (за исключением сельскохозяйственных тракторов до 340 л.с.). Далее, в период с 2026 по 2030 год утверждена дальнейшая ежегодная индексация коэффициентов на 15% по всем указанным в постановлении позициям", - заявили в Минпромторге РФ.

Как сообщалось, с 1 января следующего года утильсбор будет повышен в пять раз.

В Минпромторге напомнили, что утилизационный сбор оплачивается как производителями, так и импортёрами техники.

"Корректировка коэффициентов затронет только те виды техники, серийное производство которых освоено на территории Российской Федерации или республики Белоруссия, а также способно в полной мере обеспечить внутренний спрос. На данный момент это колёсные тракторы, гусеничные сельскохозяйственные тракторы, зерноуборочные и силосоуборочные комбайны, самоходные опрыскиватели и косилки. Машины, которые серийно не выпускаются российскими и белорусскими предприятиями (как, например, свекло- и картофелеуборочные самоходные комбайны) в принципе не облагаются утилизационным сбором", - отметили в министерстве.

Одновременно утверждено решение о ежегодном формировании Минпромторгом и Минсельхозом квот на ввоз зарубежной техники в случаях, когда отечественные и белорусские предприятия не смогут в полной мере удовлетворить заявленную аграриями потребность. При импорте машин в рамках квоты утилизационный сбор будет уплачиваться по коэффициентам, действующим в 2024 году.

Средства от утильсбора, как отметили в Минпромторге, будут направлены на финансирование программ льготного приобретения сельскохозяйственной техники.

"Помимо уже действующих инструментов, Минпромторгом России совместно с заинтересованными ведомствами разрабатываются новые инструменты стимулирования спроса - в частности, программа льготного лизинга через механизм инфраструктурных облигаций. Данная программа позволит уже в следующем году дополнительно поставить аграриям на выгодных условиях более 500 единиц тракторов и комбайнов", - сообщили также в министерстве.