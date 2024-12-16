Госпитализированные 11 моряков с танкера находятся в состоянии средней тяжести

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Врачи оценивают состояние 11 человек, госпитализированных после аварии танкера в Керченском проливе, как средней степени тяжести, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

"Состояние двоих моряков, эвакуированных вчера с танкера в Черном море, улучшилось, они будут переведены из отделения реанимации. Состояние всех 11 членов экипажа, госпитализированных вчера, врачи сегодня оценивают как средней тяжести", - сказал он.

Их лечение координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил помощник министра.

15 декабря в Керченском проливе потерпели бедствие два танкера - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. В воскресенье были эвакуированы 13 членов экипажа "Волгонефти 212", но один из них погиб. Операция по спасению экипажа "Волгонефти 239" завершилась в понедельник.

В районе ЧП произошел разлив топлива.