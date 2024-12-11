Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:55

Экс-гендиректор переданного государству ЧЭМК получил условный срок

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В Челябинске Калининский суд признал виновным бывшего гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского и назначил ему условный срок, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Ему назначено наказание 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Дело рассматривалось в особом порядке", - сказал представитель суда.

72-летний Ходоровский, возглавлявший ЧЭМК более 20 лет, был задержан в июне 2024 года. Представитель областного СК сказал тогда "Интерфаксу", что в отношении задержанного "возбуждены уголовные дела по факту совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности", не назвав статей.

Ходоровский был арестован. Исполняющим обязанности гендиректора ЧЭМК был назначен первый замгендиректора - директор по производству Владимир Иванченко. В августе его сменил Анатолий Бровко.

Ходоровскому вменили три статьи УК: ч. 3 242 (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов), ч. 1 ст. 242.2 (приготовление или сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг), п. г ч.2 ст. 242.1. (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов), ст. 240 (вовлечение в занятия проституцией), ст. 135 УК (развратные действия). В СИЗО он находился с 12 июня по 2 ноября 2024 года, затем суд перевел его под домашний арест по состоянию здоровья.

ЧЭМК - базовое предприятие промышленной группы ЧЭМК, истребованной у прежних собственников в пользу государства по иску Генпрокуратуры. В феврале 2024 года Арбитражный суд Свердловской области по иску Генпрокуратуры к Юрию и Людмиле Антиповым и "Компании Эталон" истребовал в пользу государства акции трех предприятий группы ЧЭМК: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор касался порядка акционирования предприятий и их приватизации.

По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность государства 13 и 14 марта. Ответчики оспорили решение суда первой инстанции, однако 7 мая суд отклонил их апелляции. Сейчас рассмотрение кассационных жалоб отложено на 13 января 2025 года.

Калининский суд ЧЭМК Павел Ходоровский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия направила запрос на агреман новому послу РФ в США

Матвиенко раскритиковала Минцифры за долги и дефицит кадров у "Почты России"

Принят закон о запрете приема в школы детей мигрантов без знания русского языка

Бизнес пообещал, что красная икра в 2025 году резко дорожать не будет

Бизнес пообещал, что красная икра в 2025 году резко дорожать не будет
Смена власти в Сирии

Москва поддерживает контакты с силами, контролирующими Сирию

Первые учебные пособия по ИИ для школьников появились в России

Первые учебные пособия по ИИ для школьников появились в России

Росавиация продлила запрет на полеты в Израиль в ночное время до 11 января

Росавиация продлила запрет на полеты в Израиль в ночное время до 11 января

Обвиняемые в беспорядках в аэропорту Махачкалы получили по 8-9 лет колонии

Смена власти в Сирии

Ждет ли Сирию ливийский сценарий?

Ждет ли Сирию ливийский сценарий?

В Москве выявили три кол-центра, откуда мошенники обманули граждан 20 государств

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии88 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов173 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5535 материалов
Бюджет РФБюджет РФ35 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });