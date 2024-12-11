Экс-гендиректор переданного государству ЧЭМК получил условный срок

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В Челябинске Калининский суд признал виновным бывшего гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского и назначил ему условный срок, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Ему назначено наказание 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Дело рассматривалось в особом порядке", - сказал представитель суда.

72-летний Ходоровский, возглавлявший ЧЭМК более 20 лет, был задержан в июне 2024 года. Представитель областного СК сказал тогда "Интерфаксу", что в отношении задержанного "возбуждены уголовные дела по факту совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности", не назвав статей.

Ходоровский был арестован. Исполняющим обязанности гендиректора ЧЭМК был назначен первый замгендиректора - директор по производству Владимир Иванченко. В августе его сменил Анатолий Бровко.

Ходоровскому вменили три статьи УК: ч. 3 242 (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов), ч. 1 ст. 242.2 (приготовление или сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг), п. г ч.2 ст. 242.1. (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов), ст. 240 (вовлечение в занятия проституцией), ст. 135 УК (развратные действия). В СИЗО он находился с 12 июня по 2 ноября 2024 года, затем суд перевел его под домашний арест по состоянию здоровья.

ЧЭМК - базовое предприятие промышленной группы ЧЭМК, истребованной у прежних собственников в пользу государства по иску Генпрокуратуры. В феврале 2024 года Арбитражный суд Свердловской области по иску Генпрокуратуры к Юрию и Людмиле Антиповым и "Компании Эталон" истребовал в пользу государства акции трех предприятий группы ЧЭМК: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор касался порядка акционирования предприятий и их приватизации.

По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность государства 13 и 14 марта. Ответчики оспорили решение суда первой инстанции, однако 7 мая суд отклонил их апелляции. Сейчас рассмотрение кассационных жалоб отложено на 13 января 2025 года.