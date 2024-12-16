Глава Минприроды пока не смог оценить масштаб утечки нефтепродуктов в Керченском проливе

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов считает, что еще рано говорить о количестве попавшего в Черное море мазута в результате крушения танкеров в Керченском проливе, на поверхности воды пятен пока не обнаружено.

"Пока рано говорить о том, сколько нефтепродуктов попало в море. Часть мазута остается в танкерах, которые находятся на дне моря. Из-за температурных режимов мазут остается на дне. Сейчас наши коллеги из "Морсспасслужбы" готовят водолазов, которые обследуют остатки судов и, соответственно, дадут свое заключение. И мы сможем с этим заключением работать", - сказал Козлов.

Главной задачей он считает патрулирование места аварии, "чтобы вовремя обнаруживать пятна, которые, если будут подниматься, сразу локализовывать".

Службы Росприроднадзора на месте и готовы приступить при стабилизации погодных условий к лабораторным замерам.

"О чем договорились с командой губернатора? Мы вместе организуем патрулирование не только водной глади, но и береговой полосы для того, чтобы в случае появления мазутных пятен реагировать незамедлительно. И наша задача будет сразу же их устранить. Возможности у нас такие есть, коллеги нас обеспечат. Все службы скоординированы и готовы к этой работе приступить, - сказал глава Минприроды. - Сейчас завершается облет. Пока на данный момент по результатам облета никаких пятен не обнаружено. Ждем окончательных результатов облета".

Результаты будут доложены на созданным на уровне правительства штабе по ликвидации последствий крушения танкеров.

15 декабря стало известно, что в Керченском проливе терпят бедствие два танкера с грузом мазута - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Людей с "Волгонефти 212" сняли еще в воскресенье, один из них погиб. Экипаж "Волгонефти 239" эвакуировали 16 декабря.

В районе ЧП произошел разлив топлива.