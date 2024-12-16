Главы Минприроды и Росприроднадзора на месте оценят обстановку в Керченском проливе

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Глава Минприроды Александр Козлов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова прибыли на место крушения танкеров в Керченском проливе для оценки возможных экологических последствий ЧС, сообщила пресс-служба правительства.

Глава Минтранса Роман Старовойт проведет в ближайшее время селекторное совещание по этому вопросу.

Как только позволит погода, танкеры обследуют водолазы Морспасслужбы Росморречфлота Минтранса.

В результате крушения двух танкеров в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла, сообщили в пресс-службе. Предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично. Место аварии осмотрят с вертолета. Специалисты ФГБУ "Морспасслужба" Росморречфлота Минтранса, МЧС готовятся собирать мазут и ведут непрерывный визуальный мониторинг береговой черты от мыса Панагия до Крымского моста на случай выхода нефтепродуктов для их оперативной ликвидации.

15 декабря стало известно, что в Керченском проливе терпят бедствие два танкера – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. В воскресенье с "Волгонефти 212" сняли 13 человек, один погиб. Операция по спасению экипажа "Волгонефти 239" завершилась в понедельник.