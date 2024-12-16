Судно под флагом Сьерра-Леоне сообщило о бедствии в Керченском проливе

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Судно с моряками из Азербайджана и Турции подало сигнал бедствия в Керченском проливе, у экипажа заканчивается еда, сообщили "Интерфаксу" в Российском профессиональном союзе моряков.

"Экипаж судна Lady Fortune сообщил о бедствии из-за того, что моряки в течение шести месяцев не получают зарплату, и прекрасно понимают, что, как только они уйдут в Турцию, зарплату они не получат. Также они боятся за безопасность судна, учитывая произошедшее вчера с танкерами "Волгонефть". Судно очень старое, у экипажа закончились продукты, хлеб закончится через два дня", - сказал собеседник агентства.

По его словам, судно под флагом Сьерра-Леоне вышло из Керчи и направлялось в Турцию, однако на прошлой неделе подало сигнал бедствия. Экипаж состоит из одного гражданина Турции и 12 граждан Азербайджана.

"Судно - проблемное, его уже задерживали в Ростове-на-Дону, зарплату там не платят перманентно", - добавил собеседник агентства.

В воскресенье в МЧС поступило сообщение о том, что в Керченском проливе терпят бедствие два танкера - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно.

Спасатели эвакуировали 13 членов экипажа "Волгонефти 212", но один из них погиб.

В понедельник стало известно, что все члены экипажа танкера "Волгонефть 239" эвакуированы на берег.