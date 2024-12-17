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Пятна мазута обнаружены на побережье Кубани после ЧП с танкерами

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Нефтепродукты обнаружены на побережье Черного моря в Краснодарском крае, пятна мазута растянулись на несколько километров вдоль берега, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале во вторник.

"Сегодня утром при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе", - написал глава региона.

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Он отметил, что в двух муниципалитетах экстренно развернуты оперативные штабы. Для ликвидации последствий направлены группы регионального отряда "Кубань-СПАС", МЧС России и волонтеры.

"От оперативных служб сейчас на месте работают 267 человек, задействовано 50 единиц техники. При необходимости количество сил и средств увеличим", - уточнил Кондратьев.

В воскресенье в МЧС сообщили о терпящих бедствие в Керченском проливе двух танкерах - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". На борту находились 12 и 14 человек соответственно, один человек из экипажа первого танкера погиб. СКР возбудил уголовные дела. Был зафиксирован разлив топлива.

Краснодарский край Черное море
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