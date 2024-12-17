В Керченском проливе у Бугазской косы установят боновые заграждения

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Почти тонну замазученного грунта с береговой черты убрали спасатели после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, сообщили в пресс-службе Морспасслужбы.

"На данный момент спасатели Морской спасательной службы при помощи аварийно-спасательного оборудования произвели сбор почти тонны замазученного грунта с береговой черты. Для защиты лимана в районе поселка Благовещенская (Анапа Краснодарского края - ИФ) от загрязнения нефтепродуктами планируется в минимально сжатые сроки установить боновые заграждения 150-200 метров в районе Бугазской косы", - говорится в сообщении.

В ликвидации последствий аварии активно участвуют специалисты Берегового операционного центра, которые проводят непрерывное моделирование аварийного разлива нефтепродуктов из потерпевших бедствие судов "Волгонефть-213" и "Волгонефть-239" в акватории Черного моря.

"Проводятся расчеты по моделированию распространения загрязнения при возможной разгерметизации танков аварийного судна "Волгонефть-239" и попадании нефтепродуктов в море", - добавили в пресс-службе.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с мазутом - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один из них погиб, остальные были эвакуированы.

В районе ЧП произошел разлив топлива. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в ходе мониторинга береговой полосы были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью нескольких десятков километров - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской в Анапе.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС.

Во вторник у порта "Кавказ" сигнал бедствия подал еще один танкер "Волгонефть-109", груженный мазутом. У судна поврежден грузовой танк. Герметичность корпуса не нарушена - утечки топлива не допущено.