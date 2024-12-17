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Нефтяные пятна от крушения танкера достигли берега в районе Анапы

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты Росприроднадзора зафиксировали нефтяные пятна от затонувшего танкера на береговой линии Анапского региона, размер загрязнения устанавливается для его дальнейшей ликвидации, говорится в сообщении в телеграм-канале главы ведомства Светланы Радионовой.

"На береговой линии обнаружены нефтепродукты, которые принес прилив. Сейчас сотрудники проводят оценку площади, чтобы передать информацию специалистам ГО и ЧС для дальнейшей ликвидации загрязнения", - говорится в сообщении

Росприроднадзор берёт анализы; важно выяснить, на сколько превышены показатели загрязнения. Также результаты лабораторных исследований в будущем понадобятся, чтобы рассчитать ущерб, отмечается в сообщении.

В воскресенье в МЧС поступило сообщение о том, что в Керченском проливе терпят бедствие два танкера с грузом мазута - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно.

Спасатели в воскресенье эвакуировали 13 членов экипажа "Волгонефти 212", но один из них погиб. Операция по спасению экипажа "Волгонефти 239" завершилась в понедельник.

В районе ЧП произошел разлив топлива. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в понедельник заявил о введении режима повышенной готовности в четырех населенных пунктах региона после разлива нефти из танкеров.

Керченский пролив Росприроднадзор Светлана Радионова Краснодарский край Анапа
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