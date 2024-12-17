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Росприроднадзор контролирует работы по ликвидации загрязнения мазутом побережья Кубани

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Росприроднадзор контролирует полноту и достаточность мер по ликвидации загрязнения побережья Краснодарского края нефтепродуктами после крушения танкеров в Керченском проливе, в том числе для расчёта ущерба окружающей среде, сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

"Специалистами Росприроднадзора зафиксировано загрязнение нефтепродуктами побережья Краснодарского края от посёлка Веселовка до станицы Благовещенская. Эта информация передана в штаб и силам МЧС", - сказала Радионова журналистам.

По словам главы ведомства, "в настоящее время осуществляется уборка нефтепроявлений силами МЧС и силами региональных подразделений".

Кроме того, "Росприроднадзор осуществляет контроль за полнотой и достаточностью принимаемых мер и для соответствующего последующего расчета ущерба", добавила глава ведомства.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с грузом мазута - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один из них погиб, остальные были эвакуированы.

В районе ЧП произошёл разлив топлива. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в ходе мониторинга береговой полосы были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью нескольких десятков километров - от посёлка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской в Анапе.

На территории четырёх поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС.

Во вторник у порта "Кавказ" сигнал бедствия подал еще один танкер - "Волгонефть-109", груженный мазутом. У судна повреждён грузовой танк. Герметичность корпуса не нарушена, утечки топлива не допущено.

Росприроднадзор Светлана Радионова Краснодарский край Керченский пролив
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