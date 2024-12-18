Центральный пляж Анапы полностью очищен от мазута

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели и волонтёры продолжают уборку пляжей в городе-курорте Анапе после столкновения танкеров и разлива топлива в Керченском проливе. От мазута очищен Центральный пляж - место притяжения туристов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской администрации.

"На Центральном пляже Анапы - от лаундж-зоны до гранд-отеля "Анапа" убрали мазут", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, сегодня с центрального пляжа Витязево вывезено около 300 тонн нефтепродуктов и загрязненного песка.

"На сегодняшний момент участок береговой полосы протяженностью около километра практически очищен, идёт работа по зачистке мелких вкраплений мазута. Продолжается вывоз мешков. На других участках побережья также продолжаются работы", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в посёлке Витязево города-курорта Анапы после разлива нефтепродуктов в Чёрном море открыли пункт спасения птиц.

В воскресенье в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с грузом мазута - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы.

В районе ЧП произошёл разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 км - от посёлка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской в Анапе. Позже площадь загрязнённых мазутом пляжей увеличилась до 49 км.

На территории четырёх поселений Темрюкского района и в Благовещенской введён режим ЧС.

Во вторник, 17 декабря, у порта "Кавказ" сигнал бедствия подал ещё один танкер "Волгонефть-109", груженный мазутом. У судна повреждён грузовой танк. Герметичность корпуса не нарушена - утечки топлива не допущено.