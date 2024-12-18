В Мурманской области столкнулись пассажирский и грузовой поезда

Есть пострадавшие, несколько пассажирских вагонов сошли с рельсов

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовым, сообщили "Интерфаксу" в медицинских службах региона.

"В результате столкновения пассажирского состава с грузовым в Мурманской области несколько вагонов пассажирского состава сошли с рельсов. Бригады скорой помощи оказывают необходимую помощь пострадавшим", - сказал собеседник агентства.

Столкновение произошло в Кандалакшском районе у станции "Княжая", пострадал поезд Мурманск-Петербург, сообщили "Интерфаксу" в Северо-Западной транспортной прокуратуре. Более подробная информация уточняется. На месте работают правоохранительные и экстренные службы. По факту идет прокурорская проверка.

Губернатор Андрей Чибис сообщил, что "спасатели выехали к месту происшествия, направлены три бригады скорой помощи", все обстоятельства уточняются.