Двум капитанам предъявлено обвинение по делу о крушении танкеров

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Следствие по делу о крушении в Черном море двух танкеров предъявило обвинение в нарушении правил безопасности обоим капитанам, сообщили в следственном комитете РФ (СКР).

"Капитанам нефтетанкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212" предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 263 и ч.2 ст. 263 УК РФ соответственно (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа)", - говорится в сообщении, размещенном в среду, в телеграм-канале СКР.

По версии ведомства, 15 декабря в условиях штормовой погоды в акватории Керченского пролива потерпели кораблекрушение морские суда "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212".

"Танкеры получили существенные повреждения и затонули, допущен разлив мазута в акваторию Черного моря. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения", - говорится в сообщении.

В СКР отметили, что "капитаны обоих судов задержаны следствием, они допрошены в качестве обвиняемых".

"Проведены допросы свидетелей, обыски по маршруту следования судов, изъята имеющая значение для следствия документация. Назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении членов экипажа судна, а также судоводительская судебная экспертиза", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что "после улучшения погодных условий запланировано проведение осмотра места крушения судов, а также извлечения его обломков для назначения технической и экологической судебных экспертиз в целях установления вреда морской среде Азово-Черноморского бассейна вследствие разлития мазута".

"Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения", - говорится в сообщении.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с грузом мазута - "Волгонефть 212" и " Волгонефть 239", на борту которых находились 12 и 14 человек соответственно. Один член экипажа танкера "Волгонефть 212" погиб, остальные были эвакуированы.

В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег Краснодарского края протяженностью порядка 35 км - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской в Анапе. Позже площадь загрязненных мазутом пляжей увеличилась до 49 км. На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС. Береговая полоса Крыма не пострадала.