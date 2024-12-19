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ФСБ контактирует со спецслужбами Узбекистана в деле об убийстве начальника войск РХБЗ

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ сотрудничает со спецслужбами Узбекистана по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова.

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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в тесном взаимодействии со спецслужбами Республики Узбекистан проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению возможных соучастников и иных обстоятельств совершения подрыва самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Кириллов И.А. и его помощник майор Поликарпов И.В, - заявили в российской спецслужбе. - Спецслужбы Республики Узбекистан оказывают все возможное содействие".

В ФСБ сообщили, что взаимодействие организовано в ходе оперативного сопровождения расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом России.

Утром 17 декабря при взрыве возле одного из жилых домов на Рязанском проспекте в Москве погибли начальник войск РХБЗ Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство", "теракт", "незаконный оборот взрывчатки и взрывчатых устройств".

18 декабря президент Владимир Путин заявил на "Прямой линии", что спецслужбы должны совершенствовать свою работу, чтобы не допускать "проколов", подобных убийству Кириллова.

Хроника 17 – 19 декабря 2024 годаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова
Владимир Путин Узбекистан ФСБ РХБЗ Игорь Кириллов Москва
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