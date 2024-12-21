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В Казани из-за атаки беспилотников произошел пожар в трех районах

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Беспилотники атаковали дома в трех районах Казани в субботу утром, сообщает мэрия города в своем телеграм-канале.

"Сегодня утром в Казани в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов", - говорится в сообщении.

Ранее мэрия сообщала о возгорании в двух районах. Оперативные службы работают на месте происшествий. О пострадавших мэрия не сообщает.

Жители домов эвакуированы, мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных и обеспечить тёплыми вещами и питанием.

Из-за атаки БПЛА в Казани звучит сигнал тревоги, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

"В связи с атакой БПЛА в городе силами МЧС ведется оповещение, жителей просят сохранять спокойствие и при звуке сигнала тревоги необходимо одеться и спуститься вниз на первые этажи, подвал", - говорится в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что организован оперативный штаб, туда прибыл раис республики Рустам Минниханов, ему докладывают ему информацию.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что около 07:50 по московскому времени была пресечена попытка атаки по объектам на территории Российской Федерации с использованием БПЛА.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан", - говорится в сообщении.

Казань Татарстан
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