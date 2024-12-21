В Казани в нескольких школах проведена эвакуация

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Учеников некоторых школ Казани эвакуировали на фоне атаки БПЛА, сообщает мэрия города.

"Проведена выборочная эвакуация по тем школам, где это было необходимо в целях безопасности. Детей проводили на время в подвалы", - говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что детей "не отпустят из убежищ, пока не будут даны соответствующие указания, поэтому отправляться забирать детей прямо сейчас не нужно".

"Если будет необходимость забрать детей из школы, вам сообщат по телефону из школы. Оставайтесь на связи", - обратились в мэрии к родителям школьников.

В Казани в субботу утром произошли возгорания в результате атаки БПЛА.

В аэропорту Казани введены временные ограничения. По данным оперштаба, в Татарстане зафиксировано восемь атак БПЛА,