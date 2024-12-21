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Больницы Казани переведены в режим повышенной готовности

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав Татарстана перевел все больницы Казани в режим повышенной готовности в связи с атакой БПЛА, сообщила пресс-служба министерства.

В субботу в Казани было зафиксировано восемь прилетов, в том числе на промышленное предприятие и жилой массив. Погибших и пострадавших в результате атак нет. Смены на промышленных предприятиях эвакуированы и находятся в укрытиях.

Вводились ограничения на работу аэропорта Казани. Позже они были сняты. На ближайшие два дня отменены все массовые мероприятия.

Казань Татарстан
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