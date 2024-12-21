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Режим ЧС введен для органов власти и подразделений МЧС в Татарстане

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Глава Татарстана подписал распоряжение, согласно которому для органов власти и подразделений МЧС вводится особый режим, сообщает его пресс-служба.

"Статус - режим чрезвычайной ситуации - необходим, чтобы согласно закону оперативно провести работу по ликвидации последствий. То есть этот документ касается исключительно тех, кто сейчас занимается ликвидацией последствий атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

На жителей республики документ не распространяется, уточняет пресс-служба.

Татарстан
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