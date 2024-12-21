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Открытое горение в ЖК "Лазурные небеса" в Казани после атаки БПЛА ликвидировано

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение в доме жилого комплекса "Лазурные небеса" в Казани, атакованного в субботу утром БПЛА, сообщил журналистам представитель МЧС.

Как он отметил, проводятся работы по разборке строительных конструкций.

Ранее сообщалось, что вход в казанский жилой комплекс "Лазурные небеса" будет закрыт до утра 22 декабря.

В субботу утром в Казани было зафиксировано восемь прилетов украинских беспилотников. Погибших и пострадавших в результате атак нет. Вводились ограничения на работу аэропорта Казани. На ближайшие два дня отменены все массовые мероприятия.

Казань
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